Deste deste para saçmışlardı... İşte zengin Rus gençleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDeste deste para saçmışlardı... İşte zengin Rus gençleri...
GeriDünya Deste deste para saçmışlardı... İşte zengin Rus gençleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
20 Kasım 2019 - 01:10,

Deste deste para saçmışlardı... İşte zengin Rus gençleri...

Son yıllarda sosyal medyanın da etkin hale gelmesiyle yaşam tarzları gözler önüne seriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Özellikle birçok ülkenin zengin çocuklarının, lüks hayat tarzları açılan özel hesaplarla sosyal medyada teşhir ediliyor.

2

Bunların arasında Rus gençleri de var.

3

Varlıklarını göstermek için birbiriyle yarışan Rus gençlerin yaşantısı bazılarını imrendirecek cinsten.

4

Rusya'nın Zengin Çocukları (richrussiankids) isimli Instagram hesabı üzerinden yayınlanan fotoğraflarda zengin Rus gençlerinin sıra dışı görüntüleri şaşkına çeviriyor.

5

Özellikle bir grup Rus gencin lüks arabalarında dolaştıkları sırada arabalarının camından para saçmaya başlaması sosyal medyada olay olmuştu.

6

Paraları saçarken sokaktaki insanlara "alın size yüzlerce dolar küçük insanlar" diye bağırıp bir yandan da gülüyorlardı.

7

Bunların yanı sıra pek çok ilginç ve 'pahalı' görüntüler de sayfada paylaşılmaya devam ediyor.

8

İşte Instagram'daki Zengin Rus Çocukları (Russian Rich Kids) sayfasında paylaşılan fotoğraflardan bazıları...

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

2033'ün en güçlü ekonomileri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

CeoWorld 2033'ün en güçlü ekonomilerini açıkladı. 193 ülke içinde Türkiye ilk sıralarda yerini aldı. İşte o liste...

/
İLGİLİ GALERİLER

3 torun sahibi anneanne bunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

3 torun sahibi olan vücut geliştirme sporcusu anneannenin paylaşımları şaşırtıyor.

hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /