Dertleşecek bir dostu bile yok: Öyle yalnızım ki!

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Angelina Jolie veBrad Pitt yollarını ayıralı birkaç yıl geçti. Çiftin boşanma davaları artık son aşamaya da geldi. Ancak geçen hafta basına yansıyan bir iddia, bin zamanların "altın çiftini" tekrar gündemin ilk sıralarına taşıdı.
İddiaya göre Angelina Jolie, resmi olarak da boşanmak üzere olduğu eski eşi Brad Pitt'ten birliktelikleri için bir şans daha istiyordu. Yine ileri sürülenlere göre Pitt'in tek amacı ise altı çocuklarının hatırına eski eşiyle sadece dostluk temelinde bir ilişki sürdürmekti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.