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Dertleşecek bir dostu bile yok: Öyle yalnızım ki!

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Angelina Jolie veBrad Pitt yollarını ayıralı birkaç yıl geçti. Çiftin boşanma davaları artık son aşamaya da geldi. Ancak geçen hafta basına yansıyan bir iddia, bin zamanların "altın çiftini" tekrar gündemin ilk sıralarına taşıdı.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
16.04.2019 - 12:13 | Son Güncelleme:
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Dertleşecek bir dostu bile yok: Öyle yalnızım kiNext

İddiaya göre Angelina Jolie, resmi olarak da boşanmak üzere olduğu eski eşi Brad Pitt'ten birliktelikleri için bir şans daha istiyordu. Yine ileri sürülenlere göre Pitt'in tek amacı ise altı çocuklarının hatırına eski eşiyle sadece dostluk temelinde bir ilişki sürdürmekti.

BACKGRID USA

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