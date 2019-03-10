Derman aradı!

26 Şubat’ta Instagram’da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile buluşup sohbet etti.
26 Şubat’ta Instagram’da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile buluşup sohbet etti.
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