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Derman aradı!

26 Şubat’ta Instagram’da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile buluşup sohbet etti.

Cenker TEZEL
10.03.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Derman aradıNext

26 Şubat’ta Instagram’da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile buluşup sohbet etti.

Etiketler: beren saati

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