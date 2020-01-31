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Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 07:27, /

Depremi mi oldu? 2020 Kandilli en son depremler listesi

Ülkemizin çeşitli bölgelerinden farklı şiddetlerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Manisa ve Elazığ ile bu bölgelere yakın şehirlerde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

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Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, 31 Ocak 2020 en son meydana gelen depremlerin listesi...

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.01.31 07:07:03 38.4475 39.1683 12.8 -.- 2.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.31 06:59:56 39.0805 27.8298 8.9 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:57:26 39.0977 27.8650 12.1 -.- 1.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:56:19 39.1115 27.8640 7.0 -.- 2.0 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:54:20 38.9870 27.8845 5.0 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:53:02 39.0172 27.8680 3.7 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:49:01 38.9838 27.9050 10.9 -.- 1.9 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:43:54 38.9738 27.8630 10.1 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:32:50 38.4132 39.2843 5.0 -.- 2.5 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.31 06:29:58 38.3255 39.1057 5.0 -.- 1.9 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.31 06:26:42 35.1762 27.8143 5.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.31 06:22:25 39.1240 27.8462 9.9 -.- 1.2 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:16:20 35.0252 27.8728 4.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.31 06:14:39 38.3653 39.0240 4.4 -.- 2.9 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.31 06:12:55 39.0818 27.8690 14.3 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:04:42 39.0300 27.9268 5.1 -.- 1.6 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 06:02:58 39.0030 27.8950 10.6 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 05:50:44 39.0745 27.8428 13.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 05:47:36 35.4017 27.7215 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.31 05:46:38 39.0888 27.8627 11.1 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 05:43:28 35.1630 27.8185 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.31 05:34:52 35.1423 27.8508 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.31 05:33:27 38.7465 25.6977 16.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.31 05:08:12 39.0010 27.8170 16.9 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 05:05:08 38.9743 27.7732 5.0 -.- 1.5 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 04:52:31 39.0117 27.9045 12.3 -.- 1.8 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.31 04:50:07 39.1085 27.8178 11.4 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.31 04:40:35 38.2723 38.9998 5.0 -.- 1.7 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.31 04:39:44 38.3508 39.1537 21.1 -.- 1.6 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

3ELAZIĞIN YARALARI SARILIYOR

ELAZIĞ'IN YARALARI SARILIYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Elazığ'da geçen hafta cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin ardından 6 gün geçti.

Türk Kızılay, Elazığ'da depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı, 28 psikososyal destek ekibi ve 2 bin gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 34 kişinin yıkılan binalarda, 3 kişinin kalp krizi, bir kişinin de başına moloz düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada 14, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan iki binada 14, Gezin'de yıkılan bir binada 3, Çevrimtaş köyünde yıkılan iki yapıda birer, Ilıncak köyünde yıkılan konutta da bir kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir."

Açıklamada, depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişilerle ilgili ile evleri hasar gören vatandaşların kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev fiyatlarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.

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