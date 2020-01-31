Depremi mi oldu? 2020 Kandilli en son depremler listesi
Ülkemizin çeşitli bölgelerinden farklı şiddetlerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Manisa ve Elazığ ile bu bölgelere yakın şehirlerde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?
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Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, 31 Ocak 2020 en son meydana gelen depremlerin listesi...
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.
Elazığ'da geçen hafta cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin ardından 6 gün geçti.
Türk Kızılay, Elazığ'da depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı, 28 psikososyal destek ekibi ve 2 bin gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 34 kişinin yıkılan binalarda, 3 kişinin kalp krizi, bir kişinin de başına moloz düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada 14, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan iki binada 14, Gezin'de yıkılan bir binada 3, Çevrimtaş köyünde yıkılan iki yapıda birer, Ilıncak köyünde yıkılan konutta da bir kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir."
Açıklamada, depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişilerle ilgili ile evleri hasar gören vatandaşların kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev fiyatlarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.