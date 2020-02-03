Depreme dayanıklı ev kampanyası! Fiyatı 185 bin lira

ŞARTI RİSKİ YAPI RAPORLU EV



Kampanya kapsamında 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren, İstanbul’da oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak.