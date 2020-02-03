Depreme dayanıklı ev kampanyası! Fiyatı 185 bin lira
İstanbul'da riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan kişilere Kiptaş 185 bin liraya depreme dayanıklı ev satışı yapacak.
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İstanbul’da ikamet edip evi riskli olanlara Kiptaş 185 bin liraya sıfır konut satışı yapıyor.
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Kiptaş’ın yaptığı kampanyaya göre Çatalca’dan 5. Levent’e kadar 6 farklı projede 272 daire satışa çıkacak.
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Kiptaş kampanya kapsamında 83 ile 166 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak 272 depreme dayanıklı enerji kimlik belgesine sahip daireyi satıyor.
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Kiptaş riskli yapılarda yaşayanların kısa sürede güvenli konutlara geçebilmesi için de uygun ödeme koşullarını sağladı.
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2+1 daire peşin fiyatına 185 bin liradan satılacak. Peşin ödeme imkanı olmayanlar için ise 36 bin 844 lira peşinat ve aylık 2456 lira ödemeyle 60 ay vadeyle konuta sahip olunabilecek.
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Peşin alımlarda yüzde 10 oranında indirim sağlanacak.
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24 aylık vadede ise faiz alınmayacak. 36, 48 ve 60 ay için yüzde 0.75 oranında faizle sabit ödeme imkanına sahip olunacak.
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3 Şubat – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında Merkezefendi’de bulunan Kiptaş Genel Müdürlüğü’ne gidilerek başvuru yapılabilecek.
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ŞARTI RİSKİ YAPI RAPORLU EV
Kampanya kapsamında 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren, İstanbul’da oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak.