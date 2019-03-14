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    Deprem tahmini yine doğru çıktı! Türkiye'de o bölgeyi uyardı

    Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    14.03.2019 - 09:44 | Son Güncelleme:
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    Deprem tahmini yine doğru çıktı Türkiyede o bölgeyi uyardıNext

    Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

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