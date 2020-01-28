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Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 15:06, /

Deprem son dakika 2020: Şimdi deprem mi oldu? Manisa İstanbul, İzmir, Balıkesir son depremler listesi

Şimdi deprem mi oldu sorusu özellikle İstanbul, Balıkesir İzmir ve Manisa taraflarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bölgede yaşayan milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan son depremler listesi içerisinde yer alan bilgiye göre Manisa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'dende hissedildiği kaydedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son dakika deprem 2020 bilgileri

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1

Son depremler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'den hissedilen bir deprem meydana geldi. Meydana gelen son depremler sonrasında canlı ve anlık deprem haritası pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, son deprem nerede yaşandı? İstanbul, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de deprem mi oldu? İşte, yaşanan son depremler sonrasında Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel bilgiler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler haritası içerisinde yer alan bilgilere göre Manisa merkezli ve İzmir'de meydana gelen depremler listede yer aldı. Canlı ve anlık haritalı son depremler listesi içerinde depremin meydana geldiği enlem, boylam ve saat bilgileri de yer aldı. Bunun haricinde depremin derinlik bilgileri de ölçülebildi. Peki, Kandilli son depremler haritası içerisinde yer alan bilgilere göre nerede deprem oldu? İşte deprem son dakika 2020 son depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
14:56:00 39.0882 27.8393 12.9 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
14:48:02 39.0598 27.8602 4.5 -.- 1.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
14:37:02 39.0460 27.8132 13.8 -.- 1.5 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
14:33:47 39.0168 27.8125 10.4 -.- 3.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
14:30:31 39.0792 27.8145 5.0 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
14:26:13 39.1100 27.8300 11.8 -.- 5.1 -.- KIRKAGAC-MANISA
14:25:57 38.4133 39.1775 6.1 -.- 2.5 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
14:00:29 38.9718 27.8780 2.4 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
13:59:19 38.4685 39.1290 5.3 -.- 2.7 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
13:47:35 38.3765 39.1330 5.3 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
13:40:49 39.1345 27.8273 8.5 -.- 0.9 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
13:27:18 39.0130 27.8280 14.2 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
13:25:08 38.3973 39.1900 5.0 -.- 3.3 3.5 KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
13:20:36 38.3982 39.4790 23.1 -.- 2.1 -.- ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG)
13:19:00 38.9758 27.8812 9.2 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
13:00:15 38.4928 39.3172 4.4 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
12:54:10 39.0120 27.8498 6.7 -.- 3.4 3.4 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
12:53:25 38.5045 39.4738 5.4 -.- 2.3 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)
12:49:38 38.9975 27.8752 4.4 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
12:47:32 40.1173 28.9157 4.6 -.- 3.0 2.8 ATLAS-NILUFER (BURSA)
12:44:40 39.0852 27.8527 11.5 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
12:42:34 38.4172 39.1608 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
12:31:30 38.3562 39.1347 5.0 -.- 3.8 4.0 AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
12:14:14 38.6197 38.8253 5.0 -.- 2.4 -.- TAVSANUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
12:06:19 38.3427 38.8850 5.0 -.- 1.9 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
12:02:18 38.5095 39.0610 5.0 -.- 2.0 -.- TEMURKOY-(ELAZIG)
11:59:41 38.2692 38.8508 5.0 -.- 3.1 3.1 YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
11:52:11 38.9853 27.7815 16.2 -.- 1.2 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)
11:49:45 39.0047 27.8637 3.0 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
11:49:15 38.9928 27.8130 13.4 -.- 1.5 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
11:48:03 39.0273 27.8380 2.7 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
11:45:53 38.2448 38.7438 12.7 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
11:42:19 38.9965 27.8190 9.2 -.- 2.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
11:36:33 39.0072 27.7945 12.5 -.- 3.3 3.4 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 11:30:00 38.9988 27.8535 3.3 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
11:23:44 38.3267 39.2318 4.6 -.- 1.8 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)
10:57:21 39.0158 27.9060 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)

2

Süreye Bağlı Büyüklük (Md)

Daha büyük bir depremin, sismometre üzerinde daha uzun bir süre için salınımlara yol açacağı ilkesinden hareket edilir. Depremin, sismometre üzerinde ne kadar uzun süreli bir titreşim oluşturduğu ölçülür ve deprem merkezinin uzaklığı ile ölçeklenir. Bu yöntem küçük (M<5,0) ve yakın (Uzaklık<300 km) depremeler için kullanılır.

3

Yerel (Lokal) Büyüklük (Ml)

Bu yöntem 1935'da Richter tarafından depremleri ölçmek için önerilen ilk yöntemdir. Bu yöntem, havuza atılan tas örneğine dönecek olursak, taşın suya çarparken oluşturduğu ses dalgalarının suyun içerisine yerleştirilmiş bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydında oluşan en yüksek genlik değeri, uzaklık ile ölçeklenerek taşın büyüklüğü hakkında bilgi verecektir. Depremin büyüklüğünü kestirirken de ayni ilke uygulanır. Bu yöntem de görece küçük (büyüklüğü 6,0’dan az) ve yakın (uzaklığı 700 km'den az) depremeler için kullanılır. Doğru değerlerin bulunması için sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması esastır.

4

Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms)

Bu yöntem ilk iki yöntemin yetersiz kaldığı büyük depremleri (M>6,0) ölçmek için geliştirilmiştir. Havuz örneğine geri dönecek olursak, suyun yüzeyinde oluşan ve halkalar seklinde merkezden çevreye yayılan dalgaların en yüksek genliğinin ölçülmesi esasına dayanır. Bu tür dalgalar yeryüzünde kaynaktan çok uzak mesafelere yayılabilirler. Diğer yöntemlerin aksine bu yöntemin güvenilirliği uzak mesafeden yapılan ölçümlerde daha da artar.

5

Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb)

Bu yöntem Yüzey Dalgası yöntemine benzer, tek farkı yüzeyden yayılan dalgalar yerine derinliklerde ilerleyen dalgaların kullanılmasıdır. Havuz örneğine dönersek, taşın suya çarpması ile oluşan ses dalgaları (akustik dalga) suyun içerisinde uzak mesafelere yayılabilir. Bu ses dalgalarının bir mikrofon ile dinlenebilir ve ulaştığı en yüksek genlik taşın büyüklüğü konusunda bilgi verir. Deprem için de durum benzerdir. Ancak yerkabuğu içerisinde sadece ses dalgası değil, kesme dalgası adi verilen bir başka dalga türü de üretilir. Bu iki dalga türünün tümüne Cisim Dalgaları adi verilir. Sismometreler, mikrofondan farklı olarak her iki dalga türünü (Cisim Dalgaları) de kaydedebilir.

6Deprem büyüklüğü nasıl ölçülür

Deprem büyüklüğü nasıl ölçülür?

Depremi oluşturan kirik genelde yer kabuğunun derinliklerindedir, ancak büyük depremlerde yer yüzeyine kadar ulaşır ve bizim fay kırığı dediğimiz yüzey kırıklarını oluşturur. Bir deprem olduğunda, derinlerde oluşan kırığı doğrudan gözle görmek mümkün olmadığından, onun yüzölçümünü dolaylı olarak tahmin etmek zorunda kalırız. Bir başka deyişle deprem kırığını kendisini görmesek de, onun ortaya çıkardığı etkileri inceleyerek büyüklüğü hakkında bir fikir edinebiliriz.Buna örnek olarak, birisinin bir havuza tas attığını, ancak bizim taşın büyüklüğünü bilmediğimizi kabul edelim. Taşın havuza düşerken çıkardığı sesi dinleyerek veya havuzda oluşan dalgalanmaların boyutuna bakarak taşın küçük mü, yoksa büyük bir taş mı olduğunu tahmin edebiliriz. Depremin büyüklüğünü kestirmek de tamamen buna benzer bir süreçtir. Deprem de, yerkabuğu içerisinde havuzdaki suya benzer şekilde dalgalanmalar oluşturur.Yerkabuğunda oluşan dalgalanmaları ölçmek için sismometre dediğimiz aygıtlar kullanılır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, büyüklük hesaplanırken, depremin merkezinin doğru bir şekilde belirlenmiş olması esastır. Havuza atılan taş örneğine dönecek olursak, su üzerinde oluşan dalgaların genliği, kaynak noktasından uzaklaştıkça yavaş yavaş azalır. Bu nedenle, dalgalanmaların genliğini yorumlarken onun ne kadar uzak bir mesafeden geliyor olduğunu bilmek şarttır. Göz önünde tutulması gereken önemli bir nokta, yerkabuğunun hiçbir zaman havuzun suyu gibi yalın bir yapıya sahip olmaması, katmanlar, kıvrımlar, vb. içeren çok karmaşık bir dokuya sahip olmasıdır. Bu nedenle depremle oluşan yerkabuğu dalgalanmaları yayıldığı yöne bağlı olarak çok farklı değişimlere uğrayabilir. Olası bu bozulmalar göz önüne alınarak, büyüklüğü belirlemek için çoğu zaman tek bir sismometrenin sonuçları ile yetinilmez. Depremi farklı yönlerden ve farklı uzaklıklardan izleyebilmiş birçok sismometre ölçümünün ortalaması alınarak daha güvenli bir sonuç elde edilir.

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