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Gündem
18 Aralık 2019 - 09:24,

Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan artçı depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve saati gibi bilgileri internet üzerinden araştırarak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, nelerde deprem oldu? İşte 18 Aralık tarihli son depremler

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Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor. Bu haftanın şiddetli deprem haberlerinden biri Akdeniz’den geldi. Mersin'in Anamur ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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Son depremler listesine göre, bugün en son saat 08.33'de Malatya'da deprem oldu. 2.0 şiddetindeki depremin merkez üssü Tokluca olarak açıklandı. Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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