Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor. Bu haftanın şiddetli deprem haberlerinden biri Akdeniz’den geldi. Mersin'in Anamur ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.