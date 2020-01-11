Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte son depremler
Merkez üsleri değişen deprem haberleri ardından Türkiye’nin dört bir yanında ‘Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?’ gibi sorular gündeme geliyor. Özellikle büyük deprem öngörülerinin bulunduğu İstanbul’da ikamet vatandaşlar, Marmara Denizi’nde yaşanan her depremde büyük bir panik yaşıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verdiği bilgiler doğrultusunda son depremler…
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Türkiye'nin ana gündem konularından biri de deprem olmaya devam ediyor. En ufak sarsıntılar ardından akıllarına deprem sorusu gelen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?
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Marmara Denizi'nde küçük depremler yaşanıyor. Marmara Denizi'nde Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti. AFAD'ın son depremler sayfasına bakıldığında Şarköy'de meydana geldiği tespit edilen depremlerin sayısı ise 14'ü buldu.