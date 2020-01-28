Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 28 Ocak son depremler listesi
Türkiye’yi yasa boğan Elazığ depremi ardından gözler hem bölgede hem de diğer illerde gerçekleşen son depremlere çevrildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan alınan son verilere göre, Elazığ'ın yanı sıra Malatya ve Manisa'da da artçı depremler yaşanıyor. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte 28 Ocak son depremler listesi…
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Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Elazığ’da artçı depremler devam ederken; Türkiye’nin diğer bölgelerinden de deprem haberleri geliyor. Özellikle büyük deprem öngörülerinin olduğu İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, son depremleri yakından takip ediyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 12:33'te merkez üssü İstanbul Şile olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 12:33'te meydana gelen depremin büyüklüğünü önce 3.1 olarak açıkladı, sonra da 2.9 olarak revize etti.
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İstanbul'un ardından Ankara'da ise üst üste iki deprem olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ankara'da merkezi Akyurt-Ahmetadıl olan 3.3 ve 3.9 büyüklüğünde iki depremin gerçekleştiğini tespit etti.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.