Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 28 Ocak son depremler listesi

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Elazığ’da artçı depremler devam ederken; Türkiye’nin diğer bölgelerinden de deprem haberleri geliyor. Özellikle büyük deprem öngörülerinin olduğu İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, son depremleri yakından takip ediyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.