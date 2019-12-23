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Gündem
23 Aralık 2019 - 08:54,

Deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Tunceli'deki 4.3'lük deprem ardından son depremler bir kez daha gündeme geldi. Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı deprem çevre bölgelerde de hissedildi. Özellikle depremin yaşandığı bölgede ikamet vatandaşları depremin saatini ve şiddetini merak ediyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi...

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Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle başladı. Sosyal medyada yapılan deprem yorumları ardından bir kez daha ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorular gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesiyle vatandaşların soru işaretlerini yanıtlıyor.

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Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Tunceli'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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