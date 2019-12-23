Deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle başladı. Sosyal medyada yapılan deprem yorumları ardından bir kez daha ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorular gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesiyle vatandaşların soru işaretlerini yanıtlıyor.