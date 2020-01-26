Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’daki 6,8 şiddetindeki deprem ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Elazığ depreminin bilançosuna yönelik yeni detaylar ortaya çıkarken; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri de resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. 26 Ocak Pazar günü tarihli son depremler listesine göre, son olarak Elazığ, Malatya ve Manisa illerinde büyüklükleri değişen çeşitli depremlerin devam ettiği kaydedildi.