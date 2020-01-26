Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler
Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi ardından çalışmalar sürerken yurdun çeşitli bölgelerinden deprem haberleri geliyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesinde Elazığ ve Malatya’da artçı depremlerin de devam ettiği görülüyor. Yurdun dört bir yanında deprem kaygısı yaşayan vatandaşlar, en ufak sarsıntı da ‘deprem mi oldu?’ sorusunu gündeme taşıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu. İşte 26 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
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24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’daki 6,8 şiddetindeki deprem ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Elazığ depreminin bilançosuna yönelik yeni detaylar ortaya çıkarken; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri de resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. 26 Ocak Pazar günü tarihli son depremler listesine göre, son olarak Elazığ, Malatya ve Manisa illerinde büyüklükleri değişen çeşitli depremlerin devam ettiği kaydedildi.
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Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'da da 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde, Elazığ'ın ise Sivrice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.