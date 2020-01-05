Deprem haberlerine yenileri ekleniyor – İşte son depremler (Adana, İzmir, Konya, Balıkesir)

Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Ege'den geldi.Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi./strong>



ADANA'DA DEPREM



Bir diğer deprem haberi ise Adana'dan geldi. Merkez üssü Ceyhan olarak belirlenen depremin şiddeti ise 2.7 olarak tespit edildi.