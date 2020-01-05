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Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 09:19, /

Deprem haberlerine yenileri ekleniyor – İşte son depremler (Adana, İzmir, Konya, Balıkesir)

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Özellikle sarsıntıların meydana geldiği ve çevre illerde ikamet eden vatandaşlar, sık sık internet üzerinden son depremler araştırması yapıyor. Gece meydana gelen depremlere yönelik araştırmalar sabah saatlerinde de devam ediyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte 5 Ocak tarihli son depremler…

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Deprem haberleri Türkiye’nin dört bir yanında takip edilen konulardan biri. Özellikle büyük deprem öngörülerinin bulunduğu İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Marmara Denizi’nde yaşanan her depremde büyük bir panik yaşarken; çevre bölgelerde de deprem haberleri takip ediliyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

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Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Ege'den geldi.Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi./strong>

ADANA'DA DEPREM

Bir diğer deprem haberi ise Adana'dan geldi. Merkez üssü Ceyhan olarak belirlenen depremin şiddeti ise 2.7 olarak tespit edildi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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