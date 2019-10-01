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    Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasında bulunması gerekenler

    Deprem çantasında bulunması gerekenler, sarsıntı anında temel ihtiyaçları yanında bulundurmak açısından çok önemli bir yer tutuyor. Deprem çantasında bulunması gereken ürünler hakkında bilgi veren AFAD, bu ürünlerin neler olduğunu ve neden çantalarda bulunması gerektiğini açıkladı. Peki, deprem çantasında neler olmalı? İşte, o konular hakkında AFAD'ın yaptığı açıklamalar

    Hürriyet Haber
    01.10.2019 - 14:37 | Son Güncelleme:
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    Deprem çantasında neler olmalı Deprem çantasında bulunması gerekenlerNext



    Deprem çantası içerisinde yer alması gereken ürünler, herhangi bir afet sonrası kurtarıcı nitelik taşımaktadır. İçerisinde bir bireyin acil ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün yer alacağı deprem çantası, bir gün içerisinde kolayca hazırlanabiliyor. Peki, deprem çantası içerisine neler koyulmalı? Deprem çantasında neler bulunmalı? İşte, o konuda AFAD'tan gelen açıklamalar

    DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

    Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

    Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

    GIDA MADDELERİ
    Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

    Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

    ÖNEMLİ BELGELER
    Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
    Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
    Zorunlu Deprem Poliçesi
    Diplomalar
    Pasaport, banka cüzdanı vb.
    Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

    GİYECEKLER
    İç çamaşırı
    Çorap
    Yağmurluk
    İklime uygun giysiler

    HİJYEN MALZEMELERİ
    Sabun ve Dezenfektanlar
    Diş fırçası ve macunu
    Islak mendil
    Tuvalet kâğıdı
    Hijyenik ped
    DİĞER MALZEMELER
    İlk yardım çantası
    Uyku tulumu veya battaniye
    Çakı, düdük, küçük makas
    Kâğıt, kalem
    Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

    Etiketler: deprem çantası hazırlama , deprem çantası nasıl hazırlanır , son dakika haberler

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