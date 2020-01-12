Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 10:20,
Deprem çantasında bulunması gerekenler! Deprem çantası hazırlığı nasıl yapılır?
Deprem çantası hazırlığı, sarsıntı anında dışarı çıkmak ancak hazırlıksız olmak istemeyen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Deprem çantasında bulunması gerekenler için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, ani bir durumda ellerinin altında yer alması gereken araç ve gereçlerin neler olduğunu sorguluyor. Peki, deprem çantası hazırlığı nasıl yapılmalıdır? İşte, deprem çantası hazırlığı için yapılması gerekenler ve deprem çantası içerisine koyulacak olan eşyalar hakkında bazı bilgiler
Deprem çantası ailenin her bireyinin ihtiyacına yönelik hazırlanmalıdır. Deprem çantası evin çıkış noktasında ya da ulaşılabilir bir noktada olabilir. Bu nokta, güvenli bir konumda olduğu olduğu sürece otomobilinizin bagajı da olabilir. Deprem çantası hazırlamak için temel prensip her zaman için ihtiyaç odaklı olmalıdır. Su, herkesin temel ihtiyacı olduğu gibi, biberon ya da mama gibi gereçler, eğer bebeğiniz varsa unutulmamalıdır. İşte, deprem çantasında bulunması gereken araçlar, gereçler ve diğer detaylar
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
ÖNEMLİ BELGELER DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE YER ALMALIDIR
Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
5