Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ertelendi - Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise birkaç gün önce katıldığı TV programında şu açıklamaları yapmıştı:"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak." dedi.



Selçuk, yarıyıl tatilinde binaların risk analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:



"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak. Bunu genel, yüzeysel bir değerlendirme değil de gerçekten çok derinlemesine bir çalışmayla belirlemek istiyoruz. Bu nedenle de ilgili uzmanlar özellikle şehir dışından gelen ekipler, okullarımızın durumunu tek tek, isim isim belirledi ve bizde bu okulların isimleri olan ve 'bu riskli' diyebileceğimiz okullarla ilgili de çalışmalar başlamış vaziyette. Son kararı Valilik kanalıyla belirledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."