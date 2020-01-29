Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ertelendi - Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki Elazığ depremi ardından gündeme gelen konulardan biri de okulların açılış tarihiydi. Deprem bölgesinde ikamet eden aileler ve eğitimini deprem bölgesinde sürdüren öğrenciler, okulların durumunda bir değişik olup olmadığını, valilikten erteleme kararı çıkıp çıkmadığını merak ediyordu. Okulların durumu için açıklama geldi. Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ertelendi . Peki, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
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Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede iyileştirme ve yardım çalışmaları başladı. Elazığ’ın yanı sıra Malatya ve diğer yakın bölgeleri de etkileyen deprem sonrasında eğitime ara verilip verilmeyeceği soruları gündeme geldi. Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elazığ’da eğitime ara verilecek mi? Deprem bölgesinde okullar tatil olacak mı? Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? “ gibi sorulara yanıt verdi.
akan Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak." dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise birkaç gün önce katıldığı TV programında şu açıklamaları yapmıştı:"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak." dedi.
Selçuk, yarıyıl tatilinde binaların risk analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak. Bunu genel, yüzeysel bir değerlendirme değil de gerçekten çok derinlemesine bir çalışmayla belirlemek istiyoruz. Bu nedenle de ilgili uzmanlar özellikle şehir dışından gelen ekipler, okullarımızın durumunu tek tek, isim isim belirledi ve bizde bu okulların isimleri olan ve 'bu riskli' diyebileceğimiz okullarla ilgili de çalışmalar başlamış vaziyette. Son kararı Valilik kanalıyla belirledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."
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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENECEK Mİ?
Selçuk, eğitim-öğretimin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olma ihtimali yönündeki soruya ise, "Bizim için önemli olan okullarımızın çocuklarımız için güvenli olup-olmadığıdır. Biz gerekirse erteleriz de gerekirse hemen başlayabiliriz de ama bunun için somut kanıta ihtiyacımız var bu kanıtı toplama işlemleri devam ediyor. Şimdi de okullar tatil yapılacak veya ertelenecek gibi bir şey söylemek çok doğru değil, burada Valiliğin yapacağı açıklamayı beklemekte fayda var." ifadelerini kullandı.
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AFET EĞİTİM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Deprem anında ve sonrasında çocukların psikolojisiyle ilgili bir çalışmanın olup olmadığı yönündeki soru üzerine 2018 yılında başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitim Çalışması projesini anımsatan Bakan Selçuk, "Bunu Japonya'da ve Türkiye'de kuruluşlarla ortak yürütüyor ve AFAD ile de çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 19 bin civarındaki yönetici ve öğretmenimize yüz yüze ve uzaktan öğretim ile Okul Tabanlı Afet Eğitim Çalışması semineri yaptık. Çalıştay ve seminerler sonrasında da eğitimi alan arkadaşlarımız, diğer öğretmen ve velilerin eğitimini sağlamaya çalışıyorlar. Bu çalışmamız hala devam ediyor." dedi.