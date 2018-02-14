O anda öyle korktum ki!

Ünlü model en iddialı pozlarından birini verdikten sonra kendini bir anda denizin içinde buldu. O sırada kayaların üzerine düşerek yaralanmaktan kurtulan Kate Upton dalga kurbanı olduğu anları anlattı.
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