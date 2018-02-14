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O anda öyle korktum ki!

Ünlü model aylar sonra yaşadığı çekim kazasının nasıl olduğunu ve neler hissettiğini anlattı.

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:
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O anda öyle korktum kiNext

Ünlü model en iddialı pozlarından birini verdikten sonra kendini bir anda denizin içinde buldu. O sırada kayaların üzerine düşerek yaralanmaktan kurtulan Kate Upton dalga kurbanı olduğu anları anlattı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: kate upton , bahamalar , sports illustrated

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