Denizaltı subayıydı Yeşilçam'ın "tonton babası" oldu: Hulusi Kentmen tam 26 yıl önce aramızdan ayrıldı

Refika Kentmen ile 1938'de dünya evine giren sanatçı, Volkan isminde bir oğul, daha sonra da iki torun sahibi oldu. Eşi, bir röportajında "Hulusi herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir insandır. Herkes onu 'baba' diye sever. Ben de çok severim, 53 senemi vermişim, sevilmez mi?" diye bahsetti.



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