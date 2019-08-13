Deniz oyunları

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran oyuncu Richard Gere ailesiyle birlikte İtalya tatilinde. 69 yaşındaki oyuncu; eşi, oğlu ve oğlunun bir kız arkadaşıyla çıktığı tatilde paparazziler tarafından da sıkı takibe alındı.
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