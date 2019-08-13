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Deniz oyunları

Ünlü oyuncunun 19 yaşındaki oğlu plajda böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
13.08.2019 - 16:39 | Son Güncelleme:
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Deniz oyunlarıNext

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran oyuncu Richard Gere ailesiyle birlikte İtalya tatilinde. 69 yaşındaki oyuncu; eşi, oğlu ve oğlunun bir kız arkadaşıyla çıktığı tatilde paparazziler tarafından da sıkı takibe alındı.

BACKGRID UK

Etiketler: Richard Gere , Homer James Gere , Italya

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