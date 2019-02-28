Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses'in odasından nasıl kaçtığını yıllar sonra anlattı!
Kanal D ekranların yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Deniz Akbulut konuk oldu. Bir dönem İbrahim Tatlıses’le aynı filmde rol alan Akbulut, ‘İtiraf ediyorum İbrahim Tatlıses’e aşıktım ama bunu kendisine hiç söylemedim’ dedi.
Kanal D ekranların yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Deniz Akbulut konuk oldu. Bir dönem İbrahim Tatlıses’le aynı filmde rol alan Akbulut, ‘İtiraf ediyorum İbrahim Tatlıses’e aşıktım ama bunu kendisine hiç söylemedim’ dedi.
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