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Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses'in odasından nasıl kaçtığını yıllar sonra anlattı!

Kanal D ekranların yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Deniz Akbulut konuk oldu. Bir dönem İbrahim Tatlıses’le aynı filmde rol alan Akbulut, ‘İtiraf ediyorum İbrahim Tatlıses’e aşıktım ama bunu kendisine hiç söylemedim’ dedi.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
28.02.2019 - 13:35 | Son Güncelleme:
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Deniz Akbulut, İbrahim Tatlısesin odasından nasıl kaçtığını yıllar sonra anlattıNext

Kanal D ekranların yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Deniz Akbulut konuk oldu. Bir dönem İbrahim Tatlıses’le aynı filmde rol alan Akbulut, ‘İtiraf ediyorum İbrahim Tatlıses’e aşıktım ama bunu kendisine hiç söylemedim’ dedi.

Etiketler: aşkibursa , izmir

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