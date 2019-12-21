Demet Şener ile Cenk Küpeli Nişantaşı'nda aşka geldi

- Bizim evliliğimiz daha çok yeni. Umarım öyle de kalacak. Gerçek aşklar zaten öyle kalıyor. Bir de romantizm, illa mum ışığında yemek yemek değil. Cenk düşünceli bir erkek, sevgisini güzel gösteriyor. İş dışındaki zamanlarda koşarak birbirimize gidiyoruz. Hep birlikte vakit geçiriyoruz.