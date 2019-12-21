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Magazin
21 Aralık 2019 - 09:59,

Demet Şener ile Cenk Küpeli Nişantaşı'nda aşka geldi

Demet Şener 10 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan mart ayında olaylı bir şekilde boşanmış, haziran ayında da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.

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Çift önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Yılbaşı alışverişine çıkan çift, el ele mağazaları dolaştı.

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İkili yürüyen merdivenlerde aşka geldi. Meraklı bakışlara aldırmayan Demet Şener, eşini öpücüklere boğdu.

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Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atışmış, ünlü model sessizliğini Hakan Gence'ye verdiği röportajda bozmuştu..

* Bir aile olmak istedik. Cenk beni eve bırakırken gerçekten üzülüyorduk. Birbirimizle nasıl daha fazla zaman geçirebiliriz diye düşünüyorduk ve ömrümüzün geri kalanında da beraber olmak istedik.

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- Evlilik çok ciddi ve saygı duyulması gereken bir müessese. Biri gerçekten sevmişse ve ömür boyu onunla olmak, aile kurmak istiyorsa evleniyor. Yoksa ikimiz de çok rahat takılabilirdik, üzerimizde bir baskı yoktu. Tamamen kendi isteğimizle koşarak evlendik.

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- Bizim evliliğimiz daha çok yeni. Umarım öyle de kalacak. Gerçek aşklar zaten öyle kalıyor. Bir de romantizm, illa mum ışığında yemek yemek değil. Cenk düşünceli bir erkek, sevgisini güzel gösteriyor. İş dışındaki zamanlarda koşarak birbirimize gidiyoruz. Hep birlikte vakit geçiriyoruz.

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