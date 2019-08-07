Demet Özdemir'den övgü dolu sözler: 'İyi ki Can... İyi ki sen!'
Can Yaman ile Demet Özdemir'in başrolünü üstlendiği 'Erkenci Kuş' final yaptı. Kavga ettikleri ve bir süredir küs oldukları yönünde haberler çıkan Yaman ile Özdemir birbirlerine sosyal medyada övgüler yağdırdı.
Can Yaman ile Demet Özdemir'in başrolünü üstlendiği 'Erkenci Kuş' final yaptı. Kavga ettikleri ve bir süredir küs oldukları yönünde haberler çıkan Yaman ile Özdemir birbirlerine sosyal medyada övgüler yağdırdı.
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