Demet o evi boşalttı

Cenk Küpeli ile Demet Şener, bugün nikah masasına oturuyor. Şener’in nikaha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay’a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu Etiler’deki evini boşalttığı ortaya çıktı.
Cenk Küpeli ile Demet Şener, bugün nikah masasına oturuyor. Şener’in nikaha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay’a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu Etiler’deki evini boşalttığı ortaya çıktı.
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