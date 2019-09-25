Demet Akalın'ın gözyaşları

Tarkan, Harbiye Açıkhava konser serisinin üçüncü gecesinde de büyük bir ilgiyle karşılandı. 5 bin kişinin izlediği konserde megastar, “Kır Zincirlerini”, “Dudu”, Kuzu Kuzu” gibi hit olmuş pek çok şarkısını seslendirdi.
Tarkan, Harbiye Açıkhava konser serisinin üçüncü gecesinde de büyük bir ilgiyle karşılandı. 5 bin kişinin izlediği konserde megastar, “Kır Zincirlerini”, “Dudu”, Kuzu Kuzu” gibi hit olmuş pek çok şarkısını seslendirdi.
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