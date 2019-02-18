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Demet Akalın'ın evine hırsız girdi! 'Öldü öldü dirildi çocuk'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın evine hırsız girdi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
18.02.2019 - 10:32 | Son Güncelleme:
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Demet Akalının evine hırsız girdi Öldü öldü dirildi çocukNext

Şarkıcı Demet Akalın'ın Acarkent'teki villasına hırsız girdi. Akalın'ın ziynet eşyalarını çalan hırsızlar site güvenliği tarafından yakalandı. Hırsızların daha önce Demet Akalın'ın evinde çalıştığı ortaya çıktı.

Etiketler: ev

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