Demet Akalın'ın evine hırsız girdi! 'Öldü öldü dirildi çocuk'

Şarkıcı Demet Akalın'ın Acarkent'teki villasına hırsız girdi. Akalın'ın ziynet eşyalarını çalan hırsızlar site güvenliği tarafından yakalandı. Hırsızların daha önce Demet Akalın'ın evinde çalıştığı ortaya çıktı.
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