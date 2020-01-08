Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 12:03,
Demet Akalın, orkestra çalışanlarını kovdu mu?
Ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında şaşırtan iddia...
Berkay, yılbaşı gecesi Adana'daki bir mekanda sahne alacaktı. Ancak şarkıcı programını iptal etti. Mekan, Berkay yerine Demet Akalın ile anlaştı. Demet Akalın, yılbaşı sahnesi karşılığında 80 bin TL aldı.
Demet Akalın'ın ekibinde yer alan Cem Bergamalı ile Gökalp Gökmen sosyal medya hesaplarında ünlü şarkıcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının ulaştığı bir çalışan ise "Evet yılbaşında ücretlerimizde sıkıntı oldu. Ama o son patlama noktasıydı olayın. Onun dışında başka çok problemler yaladık ve bırakma kararı aldık bütün ekip" sözleriyle gerilimi doğruladı...
6