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Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 12:03, /

Demet Akalın, orkestra çalışanlarını kovdu mu?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında şaşırtan iddia...

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Berkay, yılbaşı gecesi Adana'daki bir mekanda sahne alacaktı. Ancak şarkıcı programını iptal etti. Mekan, Berkay yerine Demet Akalın ile anlaştı. Demet Akalın, yılbaşı sahnesi karşılığında 80 bin TL aldı.

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Daha önce sahneye çıktığı özel gecelerde orkestra çalışanlarına iki katı yevmiye veren Demet Akalın, bu kez ödemeyi sınırlı tuttu. Bu durum orkestra çalışanları ile Akalın arasında krize neden oldu.

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Demet Akalın'ın ekibinde yer alan Cem Bergamalı ile Gökalp Gökmen sosyal medya hesaplarında ünlü şarkıcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Cem Bergamalı 'Uzun zamandır çalıştığımız Demet Akalın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' dedi, Gökalp Gökmen ise 'Demet Akalın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' açıklamasını yaptı.

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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının ulaştığı bir çalışan ise "Evet yılbaşında ücretlerimizde sıkıntı oldu. Ama o son patlama noktasıydı olayın. Onun dışında başka çok problemler yaladık ve bırakma kararı aldık bütün ekip" sözleriyle gerilimi doğruladı...

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Demet Akalın 3 yıl önce sahne aldığı Çeşme'de de dançılarını sahneden kovmuştu...

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