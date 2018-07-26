Demet Akalın ölümden döndü!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek önceki gece Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sahne İstanbul’da konser verdi. Ürek’i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi. Yaşadığı korkuyu anlatan ünlü şarkıcı; ‘Bacaklarım hala titriyor’ dedi.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek önceki gece Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sahne İstanbul’da konser verdi. Ürek’i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi. Yaşadığı korkuyu anlatan ünlü şarkıcı; ‘Bacaklarım hala titriyor’ dedi.
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