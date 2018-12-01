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Demet Akalın isyan etti! 'Neyi üstüme geçirmişim ki mal kaçırayım'

Eylül ayında boşandığı Okan Kurt’la görüntülenmesinin ardından hakkında “Mal kaçırmak için eşinden ayrıldı” haberleri çıkan Demet Akalın isyan etti: “Okan Bey neyi geçirmiş üstüme ki mal kaçırmak için boşanayım!”

Fotoğraflar: Kelebek

İsmail BAYRAK
01.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın isyan etti Neyi üstüme geçirmişim ki mal kaçırayımNext

Eylül ayında boşandığı Okan Kurt’la görüntülenmesinin ardından hakkında “Mal kaçırmak için eşinden ayrıldı” haberleri çıkan Demet Akalın isyan etti: “Okan Bey neyi geçirmiş üstüme ki mal kaçırmak için boşanayım!”

Etiketler: Demet Akalın instagram

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