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Demet Akalın, Demet Şener arasındaki savaş alevlendi

Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki savaş yıllar sonra alevlendi. Şener avukatı aracılığıyla eski eşi İbrahim Kutluay ile yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen ünlü şarkıcıya dava açacağını açıkladı.

Deniz BOY
21.02.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın, Demet Şener arasındaki savaş alevlendiNext

Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki savaş yıllar sonra alevlendi. Şener avukatı aracılığıyla eski eşi İbrahim Kutluay ile yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen ünlü şarkıcıya dava açacağını açıkladı.

Etiketler: Demet Şener , Demet Akalın , Demet Akalın instagram

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