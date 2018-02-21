Demet Akalın, Demet Şener arasındaki savaş alevlendi
Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki savaş yıllar sonra alevlendi. Şener avukatı aracılığıyla eski eşi İbrahim Kutluay ile yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen ünlü şarkıcıya dava açacağını açıkladı.
Demet Şener ve Demet Akalın arasındaki savaş yıllar sonra alevlendi. Şener avukatı aracılığıyla eski eşi İbrahim Kutluay ile yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen ünlü şarkıcıya dava açacağını açıkladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.