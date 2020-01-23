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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 17:11, /

Demek ki yaşlanmışım

Bu yıl sinema dalında dağıtılan ödüllerde ön plana çıkan Brad Pitt, kariyerinin olgunluk dönemini yaşıyor. Hatta kendisi bu konuda bir adam daha ileri giderek "artık yaşlandığını" bile söyledi.

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

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Son olarak SAG Ödülleri'nde Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Pitt, Santa Barbara Film Festivali'nden de bir onur ödülü aldı. 56 yaşındaki oyuncu festival kapsamında verilen Maltin Modern Masters Ödülü'nün sahibi oldu.

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Sinema sektörüne katkılarından dolayı bu ödüle değer görülen Brad Pitt, ödülden mutluluk duyduğunu belirtti. Altı çocuk babası Pitt bu konuda bir de esprili yorum yaptı: "Bu ödü benim yaşlandığım anlamına geliyor!" 

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