Demek ki yaşlanmışım

Son olarak SAG Ödülleri'nde Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Pitt, Santa Barbara Film Festivali'nden de bir onur ödülü aldı. 56 yaşındaki oyuncu festival kapsamında verilen Maltin Modern Masters Ödülü'nün sahibi oldu.