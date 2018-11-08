Dekolteyi korumaya aldı

Sosyal medya sayesinde fenomen haline gelen sonra da hayallerindeki mesleği yani modelliği yapmaya başlayan Demi Rose, kelimenin tam anlamıyla her gece bir partide. Yoğun çalışma programından arta kalan zamanını gece gezmelerine ayıran Rose, son olarak Londra'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.
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