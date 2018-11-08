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Dekolteyi korumaya aldı

Genç model giysisi yüzünden sorun yaşamamak için otomobile binerken büyük bir dikkat harcadı.

Hürriyet Haber
08.11.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:
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Dekolteyi korumaya aldıNext

Sosyal medya sayesinde fenomen haline gelen sonra da hayallerindeki mesleği yani modelliği yapmaya başlayan Demi Rose, kelimenin tam anlamıyla her gece bir partide. Yoğun çalışma programından arta kalan zamanını gece gezmelerine ayıran Rose, son olarak Londra'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK

Etiketler: demi rose , dekolte , demi rose mawby

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