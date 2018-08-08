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Haberler >Ekonomi>Dehşeti anlattılar: Tonlarca toprak, taş, dağdan mahallemize indi

Dehşeti anlattılar: Tonlarca toprak, taş, dağdan mahallemize indi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selin Karaköy Mahallesi'nde oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, '2-3 ayda yağması gereken yağmur yarım saatte yağdı. Çok korkunç bir manzara var.' dedi.

AA - İHA - DHA
08.08.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:
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Dehşeti anlattılar: Tonlarca toprak, taş, dağdan mahallemize indiNext

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selin Karaköy Mahallesi'nde oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, '2-3 ayda yağması gereken yağmur yarım saatte yağdı. Çok korkunç bir manzara var.' dedi.

Etiketler: Sel , haberler

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