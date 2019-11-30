Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Defne Joy'un oğlu Can 10 yaşında! 'Kanımdan değil, ciğerimdensin...'
2011’de ölen Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç büyüdü, 10 yaşına bastı. Can, artık babasının yeni eşi Beyza Dankal’a ‘anne’ diyor. Dankal ise yaşadıkları aile saadetini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.
OYUNCU ve sunucu Defne Joy Foster 2011 yılında yaşamını yitirmiş, eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık 8 ay sonra “Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal’la evlenmişti.
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Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal’ı “anne”, onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin’i de “abla” olarak benimsedi.
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‘ANNE’ DEDİĞİN GÜNE BİN MİNNET
Çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kuran İlker Yasin Solmaz ile Beyza Dankal, aile saadetlerini şimdi sosyal medyada gözler önüne seriyor.
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Dankal, “Aslan Kral” diye hitap ettiği Can’a olan sevgisini Instagram paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor.
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Beyza Dankal, Can’ın 10’uncu yaş gününü de şu duygusal mesajla kutladı:
“Can Kılıç 10 oldu. Geleceği, umudum, şansım. Nice sağlıklı yaşların olsun oğlum. Kanımdan değilsin kabul ama taa canımın içinden ciğerimdensin çocuk. İyi ki doğdun Aslan Kral’ım. Çok yaşa, çok sev, çok sevil. Bize geldiğin güne bin şükür. Anne dediğin güne bin minnet. Seni çok seviyorum. Ömrüm yettiğince arkandayım. İyi ki bizi seçtin.”