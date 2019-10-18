'Defne Hanım nerede?'

Cem Yılmaz ile Nisan 2018’den bu yana aşk yaşadığı Defne Samyeli’nin ayrıldığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düştü! Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstalı'nın haberine göre; Çiftin ayrılığıyla ilgili şunlar konuşuldu;
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