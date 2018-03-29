Defilenin yıldızı

Zorlu PSM’de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, 2’nci gününde de ilgi odağı oldu. Belma Özdemir, Deniz Berdan ile Begüm Berdan, Şebnem Günay ile Neslihan Çömez, Nihan Buruk, Mehtap Elaidi, Brand Who ve Atelier Kikala tasarımlarını sergiledi.
Zorlu PSM’de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, 2’nci gününde de ilgi odağı oldu. Belma Özdemir, Deniz Berdan ile Begüm Berdan, Şebnem Günay ile Neslihan Çömez, Nihan Buruk, Mehtap Elaidi, Brand Who ve Atelier Kikala tasarımlarını sergiledi.
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