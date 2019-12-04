Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dedikoduyu duyan geldi! Her yer köstebek yuvasına döndü!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşananlar herkesi şaşırtıyor. 'Define' dedikodusunu duyanlar, Bismil'in Gültepe Mahallesi'ne akın etti, ortalık köstebek yuvasına döndü.
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yıllar önce komşu köyler ile haberleşmek amacıyla ateş yakılan ve dumanla haberleşme gerçekleştirilen tepe definecilerin hedefi haline geldi.
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Türkiye’den definecilerin yanı sıra Avrupa’dan gelenler de burada kazı yapmaya çalışıyor. Bu durum nedeniyle mahalle sakinleri tepeye zarar verilmemesi için zaman zaman nöbet tutuyor.
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Çevre köylerin de hemen hepsinde bulunan tepe, altın olduğu dedikodusunun ardından 10 yıldır definecilerin hedefi haline gelmiş durumda.
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Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ve yağmur yağdıktan sonra gelen definecilerden tepeyi korumak için zaman zaman nöbet tutarken, gençler ise sık sık tepeye çıkarak birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor.
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Köstebek yuvasını andıran çukurların oluştuğu ve aşağısında bulunan toprak evin de tahrip edildiği alanla ilgili yetkilerden yardım talep eden mahalle sakinleri, tepeye bekçi görevlendirilmesini istiyor.
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'YAĞMURDAN SONRA GELİYORLAR'
Definecilerin yağmur yağdıktan sonra geldiğini belirten mahalle sakinlerinden İntizam Yağız (41), "Bu tepenin tarihi çok eski. Bizim dedelerimiz zamanından beri bu tepe var. Bu tepenin köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Çevredeki tepeler hepsi birbirine bakıyor.
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"... Herhangi olağanüstü bir durumda ateşle işaretleşme amacıyla kullanıyorlarmış. Defineciler bayağı kazı yapmışlar. Avrupa'dan da bir kadın gelmişti. Yanına da birkaç defineci almıştı. Biz de duyar duymaz jandarmaya haber verdik. Onlar da kaçıp gitti. Tepenin aşağısında da baya çukur var. Tahrip olmuş durumda. Definecileri gördüğümüz zaman jandarmaya bildiriyoruz. Kaçıp gidiyorlar. Burası tarihi bir yer. Biz bu tepenin güvenliğinin sağlanması için en azından bir bekçi konulmasını istiyoruz" dedi.
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'TEPEYİ EVİ YAKIN OLANLAR KORUYOR'
Mahalle sakinlerinden Sait Şimşek de (45), gelen definecilerin 'altın var' dedikoduları üzerine buraya geldiklerini ifade ederek, "Geldikleri zaman biz jandarmaya bildiriyoruz zaten. Burası tarihi bir yapıdır. Bozulsun istemiyoruz. Yetkililerden gerekirse 1 ya da 2 bekçi tutmalarını istiyoruz. Tepeye evi yakın olanlar zaten tepeyi koruyor. Bir nevi bekçiliğini yapıyoruz" diye konuştu.
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'BU TEPE BİZE EN BÜYÜK MİRASLARDAN'
Tepeyi definecilerden dolayı sürekli kontrol ettiğini anlatan Mehmet Emin Şimşek (18), "Genelde arkadaşlarla toplanıp tepede kimse var mı yok mu diye bakıyoruz. Bazen bazı kişiler gelip tepeyi kazıp define aramaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu tepeyi korumaya çalışıyoruz. Bu tepe bize en büyük miraslardan biridir" dedi.
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Dedikoduyu duyan geldi! Her yer köstebek yuvasına döndü!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşananlar herkesi şaşırtıyor. 'Define' dedikodusunu duyanlar, Bismil'in Gültepe Mahallesi'ne akın etti, ortalık köstebek yuvasına döndü.