Üçüncü bebek de geldi

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden Ryan Reynolds ile Blake Lively üçüncü bebeklerine de kavuştu. Hamileliği katıldıkları bir film galasında duyuran çift, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelişini de yine sessiz sedasız yaptı.
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