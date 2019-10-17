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Üçüncü bebek de geldi

Ünlü çift üçüncü bebeklerinin doğumunu sosyal medyadan böyle duyurdu.

TWITTER, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
17.10.2019 - 10:00 | Son Güncelleme:
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Üçüncü bebek de geldiNext

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden Ryan Reynolds ile Blake Lively üçüncü bebeklerine de kavuştu. Hamileliği katıldıkları bir film galasında duyuran çift, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelişini de yine sessiz sedasız yaptı.

TWITTER, BACKGRID USA

Etiketler: blake lively , ryan reynolds , gossip girl

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