Dayımgille yoga yapıyoruz

Yerli ve yabancı ünlülerin forma girmek ve hep öyle formda kalmak için ne yaptıklarını biliyor musunuz? Diğer egzersiz disiplinleri bir yana en çok tercih edilen yoga ve pilates. Özellikle son yıllarda yoga yükselişe geçti. Bu sadece hem ruhsal olarak dinginleşen hem de bedenlerini sıkılaştırıp kaslarını güçlendiriyor ünlüler. Bu sırada da kelimenin tam anlamıyla şekilde şekile giriyorlar.
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