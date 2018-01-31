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Dayımgille yoga yapıyoruz

Bu esnek ünlüleri şekilden şekile girerken gördüğünüzde öyle şaşıracaksınız ki!

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:
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Dayımgille yoga yapıyoruzNext

Yerli ve yabancı ünlülerin forma girmek ve hep öyle formda kalmak için ne yaptıklarını biliyor musunuz? Diğer egzersiz disiplinleri bir yana en çok tercih edilen yoga ve pilates. Özellikle son yıllarda yoga yükselişe geçti. Bu sadece hem ruhsal olarak dinginleşen hem de bedenlerini sıkılaştırıp kaslarını güçlendiriyor ünlüler. Bu sırada da kelimenin tam anlamıyla şekilde şekile giriyorlar.

İşte yoga tutkunu o ünlüler...

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: yoga , ünlüler ve yoga , yoga yapan ünlüler

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