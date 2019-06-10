Dayanamadı, sahneden küfürü bastı: Ya kibar olun, ya da ... 

Ünlü şarkıcı geçen hafta ayrıldıklarını açıklayan Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın bu kararında kendisinin etkisi olduğuna gönderme yaparak aktörün nerede olduğunu soran hayranlarına öfkeli ve küfürlü bir yanıt verdi.
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