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Dayanamadı, sahneden küfürü bastı: Ya kibar olun, ya da ... 

Ünlü çiftin ayrılığında rolü olduğu ileri sürülen şarkıcı, kendisine konuyla ilgili soru soran hayranlarına sahneden küfürlü bir cümleyle seslendi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 13:07 | Son Güncelleme:
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Dayanamadı, sahneden küfürü bastı: Ya kibar olun, ya da ...Next

Ünlü şarkıcı geçen hafta ayrıldıklarını açıklayan Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın bu kararında kendisinin etkisi olduğuna gönderme yaparak aktörün nerede olduğunu soran hayranlarına öfkeli ve küfürlü bir yanıt verdi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: bradley cooper , irina shayk , lady gaga

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