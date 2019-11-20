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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20 Kasım 2019 - 08:00,

Davran Ailesi alışverişte! 'Cem'den özür dileyecekler'

Cem Davran, rol aldığı “Karakomik Filmler”e yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Önceki gün eşi Hilal Davran ve çocuklarıyla birlikte Akmerkez’de görüntülenen Cem Davran, “Karakomik Filmler” için “İçinde bulunmaktan onur duyduğum bir iş. Çıtayı çok yükseltti. 17 Ocak’ta ikincisi gelecek” dedi.

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Ünlü oyuncu, “filmin gişede çakıldığı” yorumlarına da tepki gösterdi: “Zaten filmi çekenlerin beklentisi gişe değildi, bu bir adım ve peşinden çok kişi gelecek. Cem’in cesaretini kutluyorum. Bir gün bir sürü insan ondan özür dileyecek.”

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Objektiflere ailesiyle poz veren Cem Davran, “Ben ‘Kahpe Bizans’ı çektiğimde ‘Bu nasıl film’ diye tepki gösterenler, şimdi ‘Kahpe Bizans’ı öve öve bitiremiyor. ‘Karakomik Filmler’ de kült olacak” dedi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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