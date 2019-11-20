Davran Ailesi alışverişte! 'Cem'den özür dileyecekler'

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin personel alımına ilişin bekleyiş devam ederken, PTT'den heyecanlandıran bir hamle geldi. Kurum, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımladı. Bu gelişmenin ardından gözler PTT personel alımına çevrildi. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
Rol aldığı diziyle adını duyuran genç oyuncu, yapımcıların çıplak sahnelerde oynaması için kendisine duygu sömürüsü yaptığını ileri sürdü.
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