David Beckham jakuzide: Ama yanında Victoria yok

Eşi Victoria, bir zamanların futbol yıldızı David Beckham'ı başka bir kadınla jakuzide görürse ne düşünür? Orasından pek emin değiliz ama bu sahneleri gördüğünde muhtemelen kamuoyuna göstermediği kahkahasını patlatacaktır.
BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeşil sahalara veda ettikten sonra farklı kulvarlarda adını duyuran 44 yaşındaki Beckham şimdi de izlenme rekorları kıran diziye konuk oyuncu oldu. Bununla da kalmadı dizinin en iddialı sahnelerinden birinde kamera karşısına geçti. Üstelik tecrübeli oyunculardan da hiç geri kalmadı.
2
David Beckham, ABD'de çok izlenen yapımlardan biri olan Modern Family'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Beckham dizinin bir sahnesinde senaryo gereği rol arkadaşlarıyla birlikte jakuziye girdi: Ona bu sahnede bir başka konuk oyuncu Courtney Cox eşlik etti.
3
Kadroda yer alan Stephen Merchant, Rico Rodriguez, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet ve Nolan Gould da aynı sahnede rol aldı. Grubun jakuzideki sahnelerinin kamera arkası da basına yansıdı.
4
Modern Family seyirciyle ilk kez 2009'da buluşmaya başladı. O zamandan bu yana devam eden dizide Sofia Vergara, Ed O'Neill, Julie Bowen, Ariel Wihter'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.