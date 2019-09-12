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Davayı kazanan kim? Berkay mı Arda mı?

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı, verilen hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Mahkeme sanık Berkay Şahin hakkında ise “hakaret” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu gündemi meşgul eden 'Arda-Berkay' davasını köşesine taşıdı.

Cengiz SEMERCİOĞLU
12.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Davayı kazanan kim Berkay mı Arda mıNext

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı, verilen hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Mahkeme sanık Berkay Şahin hakkında ise “hakaret” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu gündemi meşgul eden 'Arda-Berkay' davasını köşesine taşıdı.

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Davayı kazanan kim? Berkay mı Arda mı?

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