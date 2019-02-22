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'Davam var gidemem'

Murat Cemcir ile birlikte görüntülenen Ahmet Kural, Sıla ile devam eden davası hakkında konuştu. “NASA Mars’a komik insanlar gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?” sorusu üzerine Kural, “Benim mahkemem var, bir yere gidemem” dedi.

Behlül AYDIN
22.02.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Davam var gidememNext

Murat Cemcir ve Ahmet Kural, önceki gün Sertab Erener’in müzikalini izlemek üzere Uniq İstanbul’daydı. Salona doğru yürürken habercilerle sohbet eden ikili, “NASA, Mars’a komik insanlar gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtla güldürdü.

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