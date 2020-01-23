Datça macunu sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor mu?
Halk arasında Acıbadem macunu olarak bilinen Datça macunu, “akciğer rahatsızlıkları ile savaşıyor, akciğerleri temizlemeye yardımcı olan doğal bir ürün ve sigaranın yan etkilerini azaltıyor” diye lanse ediliyor. Peki, gerçekten Datça macununun böyle bir etkisi var mı?
Meyan kökü, zencefil, acı badem ve bal karışımından oluşur. Bu macun tamamen doğal ve içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor diye lanse ediliyor.
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İçinde bulunan tüm bitkilerin balgam söktürücü özelliğe sahip, akciğer mukusunu temizlemeye yardımcı olduğu ve sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olduğu söyleniyor.
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Sigara bağımlısı insanlar herhangi bir ilaç kullanmadan doğal bir yöntem olduğu için Datça macununu tercih ediyorlar.
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Öksürüğe iyi gelir mi?
Datça macunun da aynı zamanda sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan ve akciğerlerin dolması sonucunda gelişen öksürüğe iyi geldiği lanse ediliyor.
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Macunun sigaranın vücudumuza olan zararlarını azalttığı ve sigarayı bırakmayı kolaylaştırdığı söylenmektedir.
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Datça macunu nasıl kullanılıyor?
Macunun tadı ağır olduğu için bol su ile tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca bu su tüketerek sigaranın zararlı etkilerinden maksimum düzeyde kurtulmaya yardımcı olduğu söyleniyor.
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Datça macunu gerçekten lanse edildiği gibi faydalı mı?
Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse Datça Macunu hakkında bizleri bilgilendiriyor. "Sigara içenlerin hayatını kurtarıyor, akciğer temizleme detoksu yapan doğal bir ürün, doğal bitkilerden üretilen organik akciğer detoksu vb. cümlelerle bilimsel olarak sağlığa katkı sağladığı iddia edilen bu ürünün bilimsel olarak sağlığa katkı sağlaması söz konusu değildir.
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Yaptığım araştırmalar sonucunda Datça’da acıbadem üretiminin yapılmadığına dikkat çekmek istiyorum. Datça Belediyesi de kendilerinin haberi bile olmadan isimlerinin kullanılarak internet ve sosyal medya üzerinden pek çok mecrada satışı yapılan bu asılsız ürün sebebiyle hukuk mücadelesi başlatmıştır.
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Bitkisel ürünlerin sağlık sorunlarına çözüm için kullanılmasının binlerce yıllık geçmişe dayanmaktadır. Dünya nüfusunun ve yaşlanma oranının artmasına paralel olarak sağlık problemlerinin çoğalması, buna karşılık tedavi maliyetlerinin yüksek olması, görsel, yazılı ve sosyal medyada hızla artan paylaşımlar ve reklamlar sonucunda doğal olana yönelme eğilimi her geçen gün artmaktadır.
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Bitkisel ürünlerin doğal olduğu, sorun yaratmayacağı algısı da bu artışın önemli bir sebebidir. Ancak unutulmamalıdır ki, uyuşturucuların da birçoğu bitkisel ürünlerden elde edilmektedir.
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Sağlık üzerine etkileri kanıtlanmamış olan bitkisel ürünlerin kullanımı istenmeyen durumlarla sonuçlanabilir. Çünkü bitkisel ürünler pek çok toksik madde, mikroorganizma, ağır metal vb içerebilmektedir.
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Acıbadem de bünyesinde barındırdığı siyanogenetik glikozitler nedeniyle risklidir. Fazla tüketimi siyanür zehirlenmesine dahi yol açabilir.
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Bitkisel ürünler doğaldır algısı yanlış
Hele ki tür bu besin takviyelerinden medet umarak hekime danışmadan kullandıkları ilacı bırakanlar, ileride daha ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilirler. Sonuç olarak, sahtekarların uydurduğu ve bilimsel temeli olmayan bu tür ürünlere asla başvurmamak gerekir.