Darbenin fotoromanı

15 Temmuz darbe girişiminin en hareketli saatleri Genelkurmay Karargâhı’nda yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın darbeci askerler tarafından derdest edildiği, çatışmaların yaşandığı gece karargâhtaki pek çok hadise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
19.45 KORİDORLAR HAREKETLENİYOR: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, gelen ihbarı değerlendirmek üzere 18.00 sularında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanına girer. Fidan, odada iken Orgeneral Akar saat 19.08’de Türk hava sahasını askeri uçuşlara kapatan emrini yayımlar. Bu gelişmelerin ardından Genelkurmay koridorlarında darbeci askerlerin ciddi bir hareketlenmesi baş gösterir.
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