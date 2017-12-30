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Haberler >Ekonomi>Dar gelirliye müjde! 346 lira taksitle ev!

Dar gelirliye müjde! 346 lira taksitle ev!

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Gülistan ALAGÖZ
30.12.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:
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Dar gelirliye müjde 346 lira taksitle evNext

TOKİ 2018’de dar gelirli vatandaş için 33 ilde 45 bin 456 konutu satışa sunacak. Bu konutlara başvuru için hiç konut sahibi olmama şartı aranacak. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlar illerine göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak. İşte o evler:

Etiketler: satılık ev , satılık konut , satılık konut ilanları , gazetehaberleri

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