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    Haberler >Dünya>Danimarka'da 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor

    Danimarka'da 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor

    Danimarka'nın kuzeybatı kıyısındaki Rubjerg Knude deniz feneri, tekerlek ve raylar üzerinde denizden 80 metre uzağa taşınıyor. Kuzey Denizi'nin Danimarka'nın kuzeybatı kıyısını yıllardır aşındırması üzerine, 1900 yılında denize 200 metre uzaklıkta inşa edilen Rubjerg Knude deniz feneriyle deniz arasındaki mesafe 6 metreye kadar indi.

    Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters
    22.10.2019 - 14:07 |Son Güncelleme:
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    Danimarkada 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyorNext

    Etiketler: kara
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