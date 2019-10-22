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Danimarka'da 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor
Danimarka'nın kuzeybatı kıyısındaki Rubjerg Knude deniz feneri, tekerlek ve raylar üzerinde denizden 80 metre uzağa taşınıyor. Kuzey Denizi'nin Danimarka'nın kuzeybatı kıyısını yıllardır aşındırması üzerine, 1900 yılında denize 200 metre uzaklıkta inşa edilen Rubjerg Knude deniz feneriyle deniz arasındaki mesafe 6 metreye kadar indi.
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