Damla Ersubaşı: Hamileydim acımadınız, lohusaydım acımadınız!

Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Damla Erşubaşı'nın 9 aylık hamileyken eşi Mustafa Can Kesler'in ihanetine uğradığı iddia edilmişti. 7 Aralık'ta ikinci kez anne olan Damla Ersubaşı, zor günleri geride bıraktı.
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Dün eşi ile evlilik yıl dönümünü kutlayan oyuncu, bir takipçisinin mesajıyla çılgına döndü. Ersubaşı 'Önce hazmet' diyen takipçisine küfür ile karşılık verdi.
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Damla Ersubaşı daha sonra sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yayınladı:
"Hamileydim acımadınız... lohusaydım acımadınız.. sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda siz benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipsiniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına küfür etme hakkına sahipsiniz... hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap verme hakkım yok ! Kusura bakmayın herkes uslubunun karşılığını alır.. herkes dönsün kendine baksın önce sonra hakaret erme hakkı bulsun kendinde!"
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Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerineden kendisine gönderilen bir mesajı ifşa ederken, bu tarz mesaj atmayı düşünenlere de gözdağı verdi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Ebru Polat, son olarak Instagram'da sürat teknesinde bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, isim vermeden kendisine gelen çirkin bir mesajı ise ifşa etti.
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Bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını vurgulayan Polat'a gelen mesajda, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.
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Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.. bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.
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Çağla Şıkel Instagram sayfasında 'temmuz' pozu paylaştı. Bir takipçisi fotoğrafına "Taş gibisin maşallah. Gün geçtikçe güzelleşen tek kişisiniz. Nasıl oluyor? Bana da söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yaptı.
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Takipçisinin yorumuna sinirlenen Çağla Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıtını verdi.
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Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı film, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden iki ödülle döndü. 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Eşinin uluslararası başarısını sosyal medya hesabından kutlayan Hazal Kaya, bir takipçisinden gelen "Canım şu kocanın kariyerine gösterdiğin ilgiyi biraz da kendi kariyerine göstersen nasıl olur? Haddim değil ama ben yine de söylemiş olayım" mesajına tepki gösterdi.
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"HADDİNİZ DEĞİL"
Hazal Kaya, kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcısına şu cevabı verdi: "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz. Haddiniz değil ayrıca, evet!"
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Beren Saat, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemdeydi. Saat'in sosyal medya hesabında yaptığı manidar paylaşımlar günlerce konuşuldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun Instagram'da paylaşılan fotoğrafının altına "Bunun da kafa iyice gitti, toparlar inşallah" yorumunu yazdı.
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Beren Saat'ten o yoruma yanıt gecikmedi ve kullanıcıya şu sözlerle yanıt verdi: Hadi inşallah!
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Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından çok beğendiği bir gönderiyi 'Doğa Rutkay'ın sayfasında gördüm. Çok beğendim' notuyla paylaştı.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma yapılan kötü yorumlar Pınar Altuğ’u isyan ettirdi.
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Bir takipçisi, Altuğ'un paylaşımına "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin" yorumunu yazdı.
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Altuğ, gelen kötü yoruma, "Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz. Adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız maazallah" mesajıyla cevap verdi.
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Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyenlere isyan etti.
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Ünlü oyuncu sayfasında "Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" notunu paylaştı.
Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.
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Demet Akalın, Derya Uluğ'un mesajına destek verince Aynur Aydın'ın tepkisini çekti.
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Bir radyo kanalının düzenlediği ödül töreninde aday gösterilmeyen Derya Uluğ, Twitter sayfasında "Bazıları yok saysa da, biz müzik yapmaya, yazmaya, üretmeye ve söylemeye devam edeceğiz..." mesajını paylaştı.
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Demet Akalın, Uluğ'a "Ya oturup 'buna üzülüyorum' deme sakın valla döverim! Evde oturanı aday yapmış! Ay 30, sen 30 çalışıyorsun, canını sıkma diyorsam sıkma" diyerek destek oldu.
Ödül töreninin adaylarından olan Aynur Aydın, Demet Akalın'ın sözleriyle çılgına döndü.
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Aydın, Akalın'a şu mesajı gönderdi:
"Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması geek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?"
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YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.
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Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunlara boynuz takmayız" yorumunu yaptı.
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"KEŞKE SİZ DE AYI OLMASAYDINIZ"
Takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma sinirlenen Çağla Şıkel, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek cevap verdi.
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Son dönemin adından sıkça söz ettiren isimlerinden Ece Seçkin bu kez takipçisine verdiği yanıt ile gündem oldu.
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Bir takipçisi Seçkin'in paylaştığı fotoğrafın altına "Boyu kaç? Çok minyon. Sesi, dansı güzel ama o boyla bir star asla olamaz. Küçümsemek için söylemiyorum. Benim düşüncem böyle" notunu düştü.
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Ece Seçkin'den takipçisine yanıt gecikmedi:
"Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum. İnşallah sen kusursuz fiziğin ve yeteneklerinle benden daha iyi olursun aşkım. Küçümsemediğin için teşekkürler, sayende hayattayım...'
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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin isteği karşısında adeta çıldırdı. Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada.. Kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesajını görünce çıldırdı.
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Ünlü oyuncu bu garip isteği "Artık pes diyorum" mesajıyla paylaştı.
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Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden gelen yardım taleplerini dikkate almadığı belirterek " Güvenilir dernekler varken neden tanımadığım kişilere para vereyim" dedi.
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New York'ta yaşayan Didem Uzel, oğlu Aslan'ın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir takipçisi Uzel'in fotoğrafına sert bir yorumda bulununca ikili arasında söz düellosu yaşandı.
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"Bu çoduğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.
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Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:
"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."
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Okuduklarıyla çılgına dönen Didem Uzel ise açtı ağzını, yumdu gözünü!
"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?"