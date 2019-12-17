'Damat lazım' dediler... 4,3 milyon lirayı götürdüler!

2015 yılından beri, 144 ayrı kurmaca kaza düzenlediği saptanan Sedat T.'nin 221 kişiyle işbirliği yaptığı tespit edildi. Emniyette sorgulanan çete üyeleri suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca şüpheliler arasında 4 kadının Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olduğu öğrenildi.



Mahkemeye sevk edilen 48 kişiden, çete lideri Sedat T., yardımcıları Gökhan T. ile Tayfun Y. belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla, 21 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.