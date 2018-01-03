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Damaklarınızı şenlendirecek en iyi börekçiler

Kıymalı, peynirli, ıspanaklı... Hamur işi denince ilk akla gelenlerden biri olan böreği en çıtır haliyle yiyebileceğiniz adresleri sizler için derledik...

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:
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Damaklarınızı şenlendirecek en iyi börekçilerNext

Börek çıtır çıtır lezzeti ve kıymadan peynire, patatesten ıspanağa birçok çeşidiyle hem Türk mutfağının hem de dünyada birçok mutfağın gözde lezzetlerinden. Türkiye’de de birçok şehrimizde farklı yapım teknikleriyle birçok börekçi yıldızlaşmış durumda. İşte Türkiye’nin en iyi börekçileri…

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