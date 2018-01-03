Damaklarınızı şenlendirecek en iyi börekçiler

Börek çıtır çıtır lezzeti ve kıymadan peynire, patatesten ıspanağa birçok çeşidiyle hem Türk mutfağının hem de dünyada birçok mutfağın gözde lezzetlerinden. Türkiye’de de birçok şehrimizde farklı yapım teknikleriyle birçok börekçi yıldızlaşmış durumda. İşte Türkiye’nin en iyi börekçileri…
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